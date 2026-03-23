3年ほど前に夫を見送り、現在ひとり暮らしをしている女優の中原ひとみさんは、自立した生活を心がけているそう。年齢を感じさせない若々しさを保つ秘訣とは――（構成：丸山あかね撮影：宮崎貢司）【写真】「お料理は手順が大切なので、これも脳トレだと思って作っています」と語る中原さん* * * * * * *優しかった夫に恩返しをしたかった私、もうすぐ90歳になるみたい。自分の年齢ってあんまり気にしていないから、人から言われ