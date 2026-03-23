All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、大分県在住47歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：47歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：大分県住居形態：賃貸雇用形態：正社員年収：200万円現預金：400万円リスク資産：0円ゆうちょ銀行の定期貯金に300万円「安心感がある」現預金について、「生活費用とプラスアルファは普通預金に、一年以