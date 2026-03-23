人民網が主催するオンライン大衆活動大会が20日、雲南省昆明市で開催された。人民網党委員会書記・総裁の范正偉氏は会議において、「第14次五カ年計画（2021−25年）期における人民網『領導留言板（指導者への伝言板）』データ分析報告」を発表した。また、報告書の作成を支援した清華大学デジタル政府・ガバナンス研究院の代表であり、院長補佐・特別研究員の蘇政氏が、同報告書が示した分析について解説を行った。人民網が伝えた