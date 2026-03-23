3月22日、中国東部江蘇省海門市と太倉市を結ぶ「海太長江トンネル」の右線シールド掘削距離が全体の半分を超え、世界最長の道路用水中シールドトンネルの建設が、長江本流水域における重要な段階に入りました。現在、シールドマシン「江海号」は１日16メートルのペースで順調に掘削を進めています。海太長江トンネルは全長39．07キロで、中国鉄建十四局が担当する右線のシールド区間は全長9315メートルです。同プロジェクトのトン