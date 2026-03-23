タレントの鈴木奈々さんは3月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな父親との顔出しショットを披露しました。【写真】鈴木奈々&父親の顔出しショット「素敵な親子コーデ」鈴木さんは「写真はお父さんとだよー私もお父さんもEDWINのデニムコーデです！」とつづり、1枚の写真を投稿。アパレルショップの店内で撮影された59歳の父親とのツーショットです。鈴木さんはデニムのセットアップを着て、ポケットに手を入れクールに