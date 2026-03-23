3人乗りの「便利なマシン」が話題に！「クルマでもない、バイクでもない」という絶妙なポジションで、いま注目を集めている乗り物があります。それが、神奈川県相模原市の「株式会社カーター」が展開する3輪トライク「APトライク125」と「APトライク250」です。一体どのような乗り物なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが3人乗りの「便利なマシン」です！（14枚）APトライクの特徴として、「手軽さ」と「コストパフォ