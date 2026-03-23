コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が開幕ローテーションに入ることが明らかとなった。現地時間22日、MLB公式サイトが報じている。この日、ウォーレン・シェーファー監督は現地メディアに対し、開幕投手を務める左腕カイル・フリーランドに続いてWBCイタリア代表の右腕マイケル・ロレンゼン、同コロンビア代表の左腕ホセ・キンタナと菅野智之、右腕ライアン・フェルトナーが先発ローテーションに入ることを発表した。