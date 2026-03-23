「スターバックス」は、3月25日（水）から、春シーズンの第2弾として、甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいが楽しめる3種の“ストロベリー”ビバレッジを全国の店舗で発売する。【写真】3種の“ストロベリー”ビバレッジ詳細＆値段一覧■いちごづくし今回登場するのは、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」から成る3つ