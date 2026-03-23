静岡県松崎町の田んぼを使った花畑に、2026年もユニークな手作りのかかしが並びました。 【写真を見る】人間そっくり“野球少年”や“昭和歌謡アイドル”⋯ユニークな手作りかかし登場＝静岡・松崎町 松崎町那賀地区の県道沿いでは毎年この時期、田んぼを花畑にするイベントが行われていて、10年ほど前からは手作りのかかしの展示が続けられています。 静岡県の民謡「ちゃっきり節」や昭和歌謡のアイドル、野