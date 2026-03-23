静岡市の山間部で起きた土砂崩れで、市は3月23日、1時間限定で交通規制を解除し孤立していた宿泊客は全員下山しました。 【動画】静岡市山間部の土砂崩れ 1時間限定で交通規制解除 孤立の宿泊客全員下山 規制は続く見込み ＜神谷修二カメラマン 静岡市葵区 23日午前10時過ぎ＞ 「係員が現場に立って、上から石が落ちてこないか確認しながら車を通過させています」 3月21日、静岡市の山間部では高さ70メートル、幅20メ&