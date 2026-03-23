◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースのタナー・スコット投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に6回から2番手で登板。3ランを浴びるなど1死しか奪えず4失点で降板した。11─1の6回、2番手でマウンドに上がったスコットは先頭・トラウトに中前打を許すと、シャヌエルを四球で歩かせ無死一、二塁のピンチを招いた。4番・ソレアには3