24年12月6日に54歳の若さで亡くなった中山美穂さんの公式サイト「MIHO NAKAYAMA OFFICIAL」が23日、予定通り3月末で閉鎖すると発表した。公式サイトでは「【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内」と題した声明がアップされた。「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心