野球のWBCで注目されたパフォーマンスが、今度はオークションで話題になっています。ベネズエラが決勝戦でアメリカを破り、初優勝を果たした第6回WBC。MLBの公式オークションサイトでは、WBCで使われた貴重なアイテムが次々と落札されています。ここでも圧倒的な存在感を見せたのが、侍ジャパンの大谷翔平選手です。例えば、大谷選手のロッカーのネームプレートの落札額は、約135万円でした。さらに、先制ホームランを放った台湾戦