Mr．Children桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。素顔の一部をのぞかせた。インタビュアーの林修（60）が「スタッフが多い」と桜井の登場に、スタッフがスタジオに詰めかけている様子が映し出された。番組の調べでは、桜井がトーク番組に出演するのは02年のフジテレビ系「笑っていいとも！」以来。林も「いやぁ〜汗が出る」と緊張した様子。VTRを見るレギュラー陣は中島健人（32）が「ち