元日本ハム投手の芝草宇宙監督（５６）率いる初出場の帝京長岡（新潟）が東北（宮城）に１―５と完敗。初戦で姿を消した。立ち上がりからエース工藤（３年）の制球が定まらず、劣勢の展開。打線も散発４安打に抑えられ、２回に送球間に１点を返すのが精いっぱいだった。聖地初勝利はならず、芝草監督は「うまく試合を運ぶことができなかった。立ち上がりから流れを引き渡してしまった。打線はなかなか狙い球を絞るのに苦労した