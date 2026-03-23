俳優の風間俊介（４２）が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。同日をもって番組を卒業した日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金曜午前５時５０分）への思いを爆発させた。風間は２０１８年１０月から月曜パーソナリティーとして出演。最後となった２３日の番組終盤では、７年半の歩みを振り返る映像が放送され、水卜麻美アナウンサーからは「見てくれてる方にも、一緒に仕事をしてる私たちにも、率先して寄り添う言葉を考え