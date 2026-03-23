◆オープン戦ホワイトソックス２―４マリナーズ（２２日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２２日（日本時間２３日）、本拠のマリナーズ戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、３打数無安打に終わった。ＷＢＣからチームに復帰初戦となった１７日のアスレチックス戦で加入後１号を放つなど、３試合連続で安打を記録していた。無安打は２月２２日のブルワーズ戦以来２度目