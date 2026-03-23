メーガン妃はヘンリー王子とともに４月中旬にオーストラリアを訪問するが、新たに舞台裏で計算されたビジネス戦略が展開されているという。英紙デーリー・メールが２３日、報じた。オーストラリア政府の知的財産庁への提出書類によると、メーガン妃は自身のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」のために、オーストラリアで１２件の商標を密かに取得していた。当初は２０２４年９月に提出され、昨年６月に承認されたこれら