◆プロアマ交流戦巨人―日本製鉄室蘭シャークス（２３日・ジャイアンツ球場）巨人は２３日、プロアマ交流戦・日本製鉄室蘭シャークス戦のスタメンを発表した。先発は育成外国人・黄錦豪投手。育成３位・松井蓮太朗捕手捕手＝豊橋中央＝とバッテリーを組む。打線はクリーンアップにフリアン・ティマ外野手、竹下徠空内野手、クリスチャン・フェリス外野手が入った。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃中田２番・