【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の風間俊介が3月23日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。約7年半務めた月曜パーソナリティーを卒業した。【写真】風間俊介「ZIP！」ラスト出演で美人アナと2ショット◆風間俊介「ZIP！」卒業2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーを務めた風間。最後のレギュラー出演となる今回の番組ラストには、これまでの7年半を振り返る映像が流れた。最後に