【モデルプレス＝2026/03/23】チロルチョコと源氏パイがコラボした「チロルチョコ〈源氏パイ〉」が、3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売される。【写真】チロルチョコ＜源氏パイ＞商品構成◆ロングセラー菓子同士が今年もコラボ2025年に実施された初のコラボでは、SNS上でも「チロルチョコの源氏パイ美味しかった」「サクサク×ざらめのジャリッと食感がまさに源氏パイ」など、その味や食感が話題となり、反響を呼