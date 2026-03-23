【モデルプレス＝2026/03/23】女優の広瀬すずが23日、都内で行われたサントリー（株）「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に、女優の伊藤沙莉、俳優のオダギリジョー、声優の津田健次郎とともに出席。一新したいことを明かした。【写真】広瀬すず、スリットワンピから美脚チラリ◆広瀬すず、一新したいこと明かす“プレモル子ちゃん”シリーズ2年目に突入した感想を聞かれると、プレミアムなまるちゃん役を演じる広瀬は「CMの反