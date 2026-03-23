鹿児島市できょう23日明け方火事がありしました。 鹿児島西警察署によりますときょう23日午前4時ごろ、鹿児島市岡之原町で「倉庫が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。木造の倉庫1棟およそ40平方メートルが全焼 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・熊迫健一さん(72)の木造の倉庫1棟およそ40平方メートルが全焼しました。 出火当時、倉庫の中に人はおらずけが人はいま