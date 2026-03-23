今月1日に開催された「鹿児島マラソン2026」の大会スポンサーに大会実行委員会から感謝状が贈られました。 感謝状が送られたのは、「鹿児島マラソン2026」に協賛した鹿児島銀行と鹿児島県トヨタグループ、JAグループ鹿児島、南国殖産の4社です。今月16日に贈呈式 今月16日に贈呈式があり大会実行委員会会長で、鹿児島市の下鶴隆央市長が、「今後とも多くの人に愛され、全国に誇れる大会にしていきたい」などと