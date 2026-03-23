北九州市の商業施設で23日、生成AIを使い、詐欺被害の手口を体験する催しが開かれました。 北九州市小倉南区のサンリブシティ小倉で開かれたのは、警察とソフトバンクが実施したSNS型投資・ロマンス詐欺への注意を促すイベントです。実際にあった詐欺事件のケースを学習させた生成AIを用いた詐欺ツールで、メッセージをやり取りしながら、巧妙な詐欺の手口を体験することができます。 ■体験した人「うま