通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.39-0.60円コールオーバー ユーロ円1.10-1.49円コールオーバー ポンド円1.06-1.51円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格