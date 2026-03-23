東京午前のドル円は１５９．５８円付近まで強含み。イラン戦争の激化懸念のなかで原油価格が上昇傾向を維持しており、日本の貿易赤字や財政赤字の拡大が警戒されている。日本がホルムズ海峡を通じて中東産原油を輸入するために、イランが要求する人民元建ての石油取引を受け入れるとの報道はあるものの、公式な発表は今のところ見られない。 ユーロ円は１８４．３４円付近、ポンド円は２１２．７４円付近まで強含んだ