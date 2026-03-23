秋田朝日放送 ２３日、秋田県内の港に今年初めてとなるクルーズ船がやってきました。 ２３日朝、秋田港にやってきた「アザマラ・パシュート」は、全長１８１ｍ、乗客定員７０２人のクルーズ船です。１４日に神戸を出発した後、高知や金沢などの港を経由し秋田にやってきました。およそ６５０人の乗客をあきた観光アンバサダーなどが出迎えました。２３日午後６時に秋田港を出発するまでの間、県内