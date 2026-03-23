◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園―英明（2026年3月23日甲子園）昨秋四国大会優勝校の英明（香川）と84年春以来の出場となる高川学園（山口）の対戦で、甲子園が沸いた。高川学園のプロ注目最速146キロ右腕・木下瑛二投手と、英明の左腕・冨岡琥希投手はともに3回まで無失点の立ち上がりとなった。4回に英明が3点を先制して迎えた4回裏。英明の守備で高田斗稀捕手が、ガッツあふれるプレーを見せた。2