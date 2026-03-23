タレントの若槻千夏（41）が23日、都内で行われた「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」に登壇。独自のストレス発散法を紹介した。【全身ショット】スタイル抜群！パンツスタイルの若槻千夏新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。若