きょう午前、東京・調布市の中央自動車道下り線で、50代の男性が運転していた高級車「アルファード」が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。【写真を見る】中央自動車道下り線・深大寺バス停付近で「アルファード」炎上 けが人なし 警視庁警視庁によりますと、きょう午前7時40分ごろ、東京・調布市の中央自動車道下り、深大寺バス停付近で「ボンネットから火が出ている」と110番通報がありました。50代の男