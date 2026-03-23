モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身のルーツについて語った。この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受け「海外との縁っていうのが強くて、そこが土台なんですよ」との指摘を受けた。岡田は「私日本と中国のハーフなんで、めちゃくちゃ（影響を）受けてますね」と告白した。さらに「中国に6年間住んでいましたし」と明かした。