©ABCテレビ 人気グルメやヒット間違いなしのグルメを紹介する西川きよしのスペシャル番組「きよしが丸かじり関西ベストヒットグル目ぇ」。3月29日（日）ごご1時55分から放送される第8弾は、西川きよし・ヘレン夫妻の結婚60周年を祝う“祝・結婚60周年！西川家の愛と爆笑お笑いバスツアー”をお届け！ 番組恒例のレイザーラモンRGの“あるある”からスタート。90年代のヘレンに扮したRGがプリンセス プ