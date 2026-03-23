8年前、さいたま市のマンションで、同意のうえで女性を殺害した罪に問われている男が、横浜市の別の女性も同様に殺害したとして追起訴されたことを受け、当時、自殺と判断していた神奈川県警が「捜査が不十分だった」として遺族に謝罪しました。この事件は、2018年1月、さいたま市大宮区で、同意を得たうえで当時21歳の茨城県の女性を殺害したなどとして、斎藤純被告（32）が承諾殺人などの罪に問われているものです。先週18日に行