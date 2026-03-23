法政大学（東京都千代田区）が、東京家政学院大（同）に併設されている東京家政学院中学・高校を２０２７年度から系列校化することが２３日、わかった。少子化で私学の生徒・学生確保が厳しくなっており、都心の伝統校にも再編の波が及んだ形だ。両学校法人の関係者によると、法大と家政学院は今月、中学・高校の系列校化に向けた基本合意書を締結した。校名は「法政大学千代田三番町中学・高校」に改名し、法大への推薦入学枠