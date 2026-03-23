女優広瀬アリス（31）が23日、Xを更新。自身の投稿をめぐって「発言気をつけます」とポストした。広瀬は18日、「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」とつづり、自身の“驚き顔”の写真を公開。皿には激辛ソースとみられるものがのっており、からさに驚いたのか、目を大きく見開いていた。このポストに対し、一般ユーザーがさまざまな反応を示した。中には「推しの結婚が発表された。っていう顔」との声