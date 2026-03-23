日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。東日本大震災当時、避難所となった宮城県南三陸町の体育館を桝キャスターが取材。生活物資や訓練だけではない大切な備えとは。【真相報道バンキシャ！】■3.11震災直後の避難所で人々は…15年前の“絆”3月6日、桝太一キャスターが向かったのは、宮城県南三陸町。桝キャスター「こちらがベイサイドアリーナです。15年前、南三陸町の