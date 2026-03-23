今回は、婚約者の一言で別れを決めた女性のエピソードを紹介します。大切な家族を悪く言うなんて許せない…「同棲中で婚約者の彼氏と実家に帰省し、両親と楽しい時間を過ごしました。そして実家からの帰り道、車の中で、彼氏が突然『お前の親、だらしないな』と言ってきました。さらに『あんなだらしない家庭で育ったから、お前もこんな感じなんだな』と暴言を吐いてきたんです。大切な家族のことを悪く言うなんてどうしても許せず