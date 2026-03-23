3月23日（現地時間22日）、ウィンディシティ・ブルズがバーミングハム・スクアドロンとレガシー・アリーナで対戦し、134－119で敗れた。 約3週間ぶりのGリーグ出場となった前戦に続き、先発出場した河村。試合開始からチーム全体が重い立ち上がりとなる中で、ブルズの最初の得点を挙げて口火を切る。その後もアシストやフリースローで必死に繋ぐが、チームは最初の1