★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２レアアース ３防衛 ４半導体 ５小型原子炉 ６水素 ７フィジカルＡＩ ８データセンター ９ＳａａＳ １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「小型原子炉」が５位となっている。 日米両政府は１９日に対米投融資の第２号案件として「次世代小型原子炉」など３件を発表。投資総額は