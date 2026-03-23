ＨＵＭＡＮＭＡＤＥが頑強。中東情勢を巡る不透明感でリスク回避ムードが続くなか、朝安後に買いを集めてプラス圏に浮上し、５連騰と気を吐いている。同社はストリートファッションなどアパレルブランドを展開し、昨年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェース。今年３月１６日に発表した２７年１月期の単独業績予想は、売上高が３割近い増加で連続最高益の更新を計画する。高収益