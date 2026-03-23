「とりとピーマンのケチャップ炒め」【画像で見る】メインになる料理が時短で出来る「とりとピーマンのケチャップ炒め」ピーマンを調理するたびに毎回切って種を取って、少し手間がかかりますよね。まとめて下ごしらえしておけば散らかりやすい種の片づけも1回で済ませることができます。1回のまとめ切りで時短が叶う、ピーマンを使ったレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かりや