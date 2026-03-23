韓国プロ野球KBOリーグが、ショート動画プラットフォームTikTok（ティックトック）と3年連続でパートナーシップを締結した。【写真】韓国プロ野球の美人チア、目のやり場に困る“あみあみ黒水着”KBOとTikTokは3月19日、TikTokコリア本社で調印式を行い、2026年のKBOリーグのデジタルパートナーシップを締結した。両社は過去2年間にわたり、KBOリーグのデジタルコンテンツ協力を通じてファンとの接点を拡大してきている。今回の協