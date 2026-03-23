【その他の画像・動画等を元記事で観る】 毎週月曜～金曜7時からNHK Eテレにて放送中の『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』。新年度となる3月30日からは、新しいコーナーシリーズがスタートする。 ■「ここから体操」 “ひろみちお兄さん”こと佐藤弘道と演出振付家のMIKIKOがタッグを組み、「令和のラジオ体操」を開発。子どもの心と身体を整える1分間のオリジナル体操「