地域猫の愛護活動を支援している長崎市の企業が、猫の保護活動に取り組む団体に寄付金を贈りました。 長崎市稲佐町寄付金を贈呈したのは、県内で自動車販売やガソリンスタンドなどを手掛けるフジオカホールディングスです。 2月22日、猫の日にちなんだチャリティライブを初開催。 チケットやグッズの売り上げの一部とグループの店舗での募金など、総額 約23万円が猫の保護活動をしている「長崎さくらねこ