メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が古巣エンゼルスとのオープン戦に出場しました。伸び続けていた髪の毛をロサンゼルスに戻り、さっぱりと散髪した大谷選手。心機一転で迎えた注目の第一打席。甘いボールでしたが打ち上げてしまい、センターフライ。大谷選手本人もバッターボックスで悔しそうなリアクション。WBC以降、オープン戦ではまだヒットが出ていない大谷選手ですが第三打席。満塁のチャンス