WBCワールド・ベースボール・クラシックに侍ジャパンの一員として出場したメジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が使用したユニフォームがオークションにかけられ、150万10ドル、日本円で約2億3900万円という高値で落札された。オークションはMLB公式サイトで行われた。出品されたのは、大谷選手がWBC1次ラウンド台湾戦で実際に着用したもので、大谷選手はこの試合、満塁ホームラン含む5打点と大暴れした。日本時間16日に始ま