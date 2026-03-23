柳楽優弥さん、松村北斗さん、池田エライザさん、音尾琢真さん、ムロツヨシさんらが、4月2日に世界独占配信されるNetflixシリーズ「九条の大罪」配信直前イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 松村北斗 】柳楽優弥の芝居に「嫉妬が止まらない」朝は四股踏みで絆深める柳楽さんは、?「新たなJドラマの幕開けになるのではないか」という高揚感を感じました?と、作品への期待感たっぷりに挨拶。シリアスな作風という