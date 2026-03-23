木原稔官房長官は23日の記者会見で、イランに拘束されている邦人1人の早期解放を強く求めていると明らかにした。安全で、健康状態に問題はないとした上で「本人や家族ら関係者と連絡を取りつつ、邦人保護の観点からできる限りの支援を行う」と述べた。邦人は1月20日に現地当局に拘束された。NHKのテヘラン支局長とみられている。