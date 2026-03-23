ドネツク州のロシア支配下の都市で砲撃により損壊した小児病院/Alexander Ermochenko/Reuters（CNN）ロシア軍は、ウクライナ東部で数十台の戦車と装甲車両などを投入した春季攻勢を開始した。ウクライナ軍とアナリストらが明らかにした。この攻撃は勢いを増しており、ウクライナのゼレンスキー大統領は中東紛争が自国にもたらす影響について「非常に悪い予感」がすると述べている。「見ての通り外交会談や3カ国協議が延期され続け